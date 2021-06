Xbox: nuova acquisizione annunciata all'E3? Jez Corden diffonde altri dettagli

Nel weekend si è parlato di nuove possibili acquisizioni da parte di Microsoft, la casa di Redmond avrebbe acquistato almeno un nuovo studio e sarebbe pronta ad annunciarlo questa settimana all'E3 di Los Angeles. Ma cosa possiamo aspettarci esattamente?

Jez Corden di Windows Central è tornato a parlare dell'argomento nella nuova puntata del suo podcast rivelando di aver contattato diverse fonti fidate e di avere ricevuto vari feedback a riguardo. Si parla come detto anche dell'acquisizione di una serie di IP da parte di Microsoft, con la casa di Redmond che sarebbe entrata in possesso di una serie di franchise e proprietà intellettuali minori da rilanciare, inoltre l'azienda avrebbero comprato almeno uno o due studi da aggiungere alla famiglia Xbox Game Studios.

Non ci sono dettagli precisi in merito, Corden conferma come questa possibilità sia concreta ma nulla di ufficiale è giunto alle sue orecchie. Le sue fonti in ogni caso rivelano come lo (o gli) studio in questione non sia una grande compagnia delle dimensioni di Rockstar Games o CD Projekt RED, il livello dovrebbe essere "paragonabile a quello di Double Fine o inXile" secondo Jez.

Tra i nomi che circolano con insistenza troviamo quello di IO Interactive, lo studio danese autore di Hitman sarebbe al lavoro su una esclusiva Xbox a base di draghi, un progetto conosciuto con il nome in codice Project Dragoon. Si tratta però solo di una ipotesi e come detto non ci sono certezze sul fatto che IO stia per entrare a far parte degli Xbox Game Studios.