Xbox e nuove acquisizioni, parla Phil Spencer: 'Non abbiamo ancora finito'

A seguito dell'inattesa acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, non hanno più trovato fine i rumor legati ad una ulteriore espansione degli Xbox Game Studios.

Ad ora, tuttavia, su questo fronte non sono giunti aggiornamenti ufficiali, anche se Phil Spencer non pare essere intenzionato a smentire la volontà di Xbox di espandere ulteriormente i propri confini. In particolare, nel corso di una recente intervista concessa dal responsabile della divisione gaming di Microsoft, la tematica è stata affrontata ancora una volta.

Discorrendo con il The Wall Street Journal, Phil Spencer ha infatti messo in chiaro di non aver ancora smesso di cercare talenti da accogliere nella famiglia verdecrociata. "Siamo costantemente in cerca di persone che pensiamo possano essere una valida aggiunta e di team che riteniamo poter rappresentare un valore aggiunto per la nostra strategia. Quindi, decisamente, non abbiamo ancora finito".



Mentre le indiscrezioni chiamano in causa i nomi più disparati, da Avalanche a Crystal Dynamics, passando per IO Interactive, iniziano intanto a dispiegarsi i primi effetti dell'acquisizione Microsoft di Bethesda. Gli autori di Starfield e Redfall hanno infatti già confermato che i loro nuovi titoli saranno disponibili in esclusiva su PC e Xbox Series X|S, oltre che nel catalogo Xbox Game Pass dal Day One.