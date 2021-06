Xbox: il nuovo aggiornamento disponibile in Alpha risolve vari problemi minori

Microsoft ha da poco messo a disposizione per alcuni utenti selezionati del programma Xbox Insider la versione Alpha del nuovo aggiornamento di sistema per le console Xbox. Pur senza apportare significativi cambiamenti, l'update risolve vari problemi minori e aggiorna la lista di quelli noti.

Tra gli aspetti migliorati ed ora correttamente funzionanti si segnala la risoluzione dei problemi relativi all'app di Netflix che non si avviava sulle console di alcuni utenti, ad alcuni giochi che non partivano nonostante fossero stati re-installati ed alle console che non riuscivano a connettersi in rete in seguito a un altro recente update. Si tratta di piccolezze che tuttavia aiutano a migliorare l'esperienza degli utenti con i sistemi di casa Microsoft.

Tra i problemi noti e ancora da risolvere, vengono riportati problemi di audio quando viene abilitato il Dolby Atmos e alcuni inconvenienti agli input del controller quando un gioco viene riavviato (in questo caso viene suggerito di riavviare la console e successivamente di far ripartire il gioco per risolvere il problema), oltre a una serie di altre problematiche secondarie su cui il colosso di Redmond sta lavorando e che è possibile consultare attraverso la nota ufficiale..

Di recente è arrivato in Alpha l'update del controller Xbox Series X/S che sistema le disconessioni. Nel frattempo, inoltre, Phil Spencer ha parlato dei piani per le versioni midgen e console future di Xbox.