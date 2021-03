Xbox offerte di primavera: sconti su Forza Horizon 4, Gears 5 e Ori

Come parte degli sconti di primavera di Amazon segnaliamo anche le nuove offerte Xbox sui migliori videogiochi per Xbox One e Xbox Series X/S, venduti in formato fisico a prezzo ridotto solamente fino al 31 marzo.

Tra i giochi in offerta troviamo Gears 5 e Gears Tactis in vendita rispettivamente a 19.99 euro e 27.99 euro, da segnalare anche Hellblade Senua's Sacrifice a 18,99 euro.

Xbox Sconti di Primavera

Si continua con Forza Horizon 4 a 34.99 euro, Ori and the Will of the Wisps a 18.99 euro, Sea of Thieves a 22.99 euro e Bleeding Edge a 7.57 euro, quest'ultimo il gioco più economico del lotto. Una bella occasione per acquistare le migliori esclusive Xbox a prezzo ridotto, tutti i titoli sono compatibili con Xbox One, Xbox One S e One X, Xbox Series X/S.

Ingolosisce il prezzo di Hellblade Senua's Sacrifice, titolo che vi consigliamo di recuperare in vista dell'arrivo di Senua's Saga Hellblade 2, nuovo episodio della serie purtroppo ancora privo di una data di uscita.