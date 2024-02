Xbox e ondate di licenziamenti: l'FTC torna alla carica contro Microsoft

La conferma che Activision Blizzard licenzierà quasi 900 persone entro marzo 2024, collegandosi ai già 1900 tagli al personale nella divisione Gaming di Microsoft, è un ulteriore segnale della profonda fase di riorganizzazione che stanno attraversando gli studi Xbox in questo momento. E l'FTC non sta a guardare.

L'ente di antitrust statunitense ha infatti fatto reclamo agli organi federali riguardo le ultime manovre aziendali effettuate dal colosso di Redmond: per l'FTC i grossi tagli effettuati e quelli che coinvolgeranno Activision Blizzard nelle prossime settimane non sono in linea con le passate dichiarazioni di Microsoft, che aveva sottolineato come la casa di Call of Duty sarebbe rimasta indipendente anche in caso di definitiva acquisizione.

"Secondo Microsoft i licenziamenti erano parte di un piano volto a ridurre le aree di sovrapposizione con Activision Blizzard, ma ciò non è coerente con quanto suggerito dalla stessa Microsoft a questa Corte, ossia che le due aziende avrebbero continuato ad operare in modo indipendente anche dopo la fusione", sostiene l'FTC aggiungendo che "l'eliminazione di migliaia di posti di lavoro compromette la nostra capacità di portare avanti un intervento efficace qualora il procedimento amministrativo in corso dovesse stabilire che l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft ha violato la Sezione 7 del Clayton Act".

L'FTC dunque non ha ancora chiuso con Microsoft e continua a contrastare la fusione tra i due colossi dell'industria videoludica. Nel frattempo c'è molta attesa nello scoprire quale sarà il futuro di Xbox, con Phil Spencer pronto a rivelare tutto nei prossimi giorni.