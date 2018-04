Xbox One: A Way Out, Project Cars 2 e Yooka Laylee fra i nuovi Deals with Gold

Major Nelson ha annunciato i nuovi saldi Xbox e Deals with Gold: da oggi fino al primo maggio 2018 i giocatori potranno approfittare di una serie di offerte su titoli e DLC per Xbox One, con sconti fino all'80%.

Fra gli affari più interessanti vi segnaliamo A Way Out a 22.49 euro, Project Cars 2 a 35.00 euro, Divinity: Original Sin - Enhanced Edition a 10.00 euro e Yooka Laylee a 13.20 euro. Di seguito, vi riportiamo l'elenco completo dei titoli in promozione con percentuale di sconto. Le offerte contrassegnate con un asterisco sono riservate agli abbonati Xbox Live Gold.

Giochi

10 Second Ninja X - 75%

A Way Out* - 25%

Action Henk - 70%

Armello – Deluxe Bundle* - 50%

Beholder Complete Edition - 70%

Borderlands: The Handsome Collection* - 67%

Dear Esther: Landmark Edition - 70%

Divinity: Original Sin – Enhanced Edition* - 75%

Forza Horizon 3 and Hot Wheels Expansion Bundle* - 20%

Hue - 70%

Human Fall Flat - 60%

Jump Stars - 75%

LA Cops* - 75%

Madden NFL 18 - 70%

Manual Samuel - 70%

Not a Hero Super Snazzy Edition* - 75%

Nova-111 - 75%

OlliOlli2: XL Edition* - 75%

Outbreak: The Nightmare Chronicles - 10%

Overcooked* - 67%

Project CARS 2 Deluxe Edition* - 50%

Project CARS 2* - 50%

Pumped BMX + - 70%

Serial Cleaner - 70%

Shantae Half Genie Hero Ultimate Edition - 10%

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments* - 75%

Stealth Inc. 2: A Game of Clones - 80%

The BunnyLord Pro Hater Pack* - 75%

The Flame in the Flood - 60%

The Little Acre - 70%

The Swapper - 80%

The Swindle - 70%

The Technomancer* - 75%

Thomas Was Alone - 70%

TT Isle of Man * - 30%

Yooka-Laylee* - 67%

Contenuti Aggiuntivi

1500 Paladins Crystals - 33%

2500 Paladins Crystals - 33%

3500 Paladins Crystals - 33%

400 Paladins Crystals - 33%

800 Paladins Crystals - 33%

8000 Paladins Crystals - 33%

Assassin’s Creed Syndicate – Helix Credit Base Pack* - 40%

Assassin’s Creed Syndicate – Helix Credit Extra Large Pack* - 40%

Assassin’s Creed Syndicate – Helix Credit Large Pack* - 40%

Assassin’s Creed Syndicate – Helix Credit Medium Pack* - 40%

Assassin’s Creed Syndicate – Helix Credit Small Pack* - 40%

Assassin’s Creed Syndicate – Jack the Ripper* - 60%

Assassin’s Creed Syndicate – Season Pass* - 67%

Assassin’s Creed Syndicate – Steampunk Pack* - 60%

Assassin’s Creed Syndicate – Streets of London Pack* - 50%

Assassin’s Creed Syndicate – The Last Maharaja Missions Pack* - 50%

Assassin’s Creed Syndicate – Victorian Legends Pack* - 60%

Forza Motorsport 6 VIP* - 75%

Forza Motorsport 6 – Porsche Expansion* - 75%

Madden NFL 18 G.O.A.T. Squads Upgrade - 80%

Madden NFL 18 Ultimate Team Starter Pack - 75%

Overcooked: The Lost Morsel* - 67%

Paladins Fouder’s Pack - 33%

Come potete constatare, la selezione dei titoli in promozione è decisamente variegata e adatta a ogni palato. C'è qualche offerta in particolare che ha attirato la vostra attenzione?