In occasione delha organizzato alcune giornate di sconti su console, videogiochi e servizi. Tra le diverse offerte, spicca quella che permette di portarsi a casa un mese di abbonamentoe un mese diper solo 1 $ cadauno.

Dal 16 al 27 novembre potrete divertirvi per un mese su Xbox Live al costo di un solo dollaro, che vi permetterà inoltre di approfittare dei Games with Gold di questo mese. Dal 17 al 26 novembre, invece, è in offerta a 1 $ Xbox Game Pass, che mette a disposizione dei giocatori un catalogo di oltre 100 titoli da scaricare e giocare per tutto il mese.

Cosa ne pensate di queste offerte? Ne approfitterete?