Xbox One, si aggiorna l'interfaccia utente: avvicinamento alla versione Xbox Series X?

Nel corso degli ultimi anni, la dirigenza Microsoft ha apportato diverse modifiche all'interfaccia utente di Xbox One, che è stata rivista in molte sue componenti tramite il progressivo susseguirsi di aggiornamenti di sistema.

Ora, un nuovo update ha introdotto un'ulteriore modifica, che vede introdotti ulteriori cambiamenti volti ad agevolare la facilità di navigazione all'interno delle diverse sezioni della dashboard. La nuova dicitura dedicata a "Party e Chat" raccoglie ora tutte le funzionalità ad essa inerenti, spaziando dalla generazione di inviti, alle indicazioni sulle conversazioni disponibili, passando per la possibilità di inviare messaggi. La sezione "Profilo e Sistema" ha accolto invece tutte le opzioni legate a impostazioni, audio ed altri. Gli utenti attivi sulla console Microsoft possono inoltre liberamente personalizzare l'ordine di presentazione di talune delle opzioni visualizzate all'interno dell'interfaccia utente di Xbox One.



Una serie di modifiche che, ha osservato in maniera decisamente interessante The Verge, determinano una crescente somiglianza dell'UI della console verdecrociata con quella avvistata in alcuni filmati dedicati alla presentazione di Xbox Series X. Tale tendenza lascerebbe supporre la possibile volontà da parte di Microsoft di andare a uniformare le dashboard dei due sistemi, così da renderne le feature di navigazione confrontabili e sovrapponibili. In attesa di eventuali conferme, ricordiamo che Phil Spencer ha recetemente discusso dell'importanza del prezzo di Xbox Series X.