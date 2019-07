Xbox One: l'ultimo aggiornamento Preview ha rimosso Cortana dalla console

Microsoft ha ufficialmente reso disponibile l'aggiornamento Preview 1908 di Xbox One per tutti gli utenti che fanno parte del Beta Ring da almeno 3 mesi e che hanno raggiunto il Livello XP 5 in qualità di Insider.

L'update ha introdotto l'ennesimo restyling della dashboard e una funzionalità molto richiesta dai videogiocatori, ovvero la visualizzazione del tempo residuo per i download. L'aggiornamento, in ogni caso, non s'è limitato ad aggiungere delle funzionalità, dal momento che ha anche definitivamente rimosso Cortana - l'assistente vocale disponibile anche sugli dispositivi di Microsoft - dalla console.

Il focus della casa di Redmond si è così spostato dalle funzioni locali su l dispositivo alle esperienze vocali basate sul cloud. Ciò significa che i giocatori in possesso di Xbox One non potranno più dialogare con Cortana mediante l'headset, ma potranno ugualmente impartire dei comandi vocali sfruttando le Xbox Skill dell'app Cortana su dispositivi iOS, Android, Windows e Harmon Kardon Invoke per accendere Xbox One, regolare il volume, lanciare i giochi, catturare i screenshot e altro ancora - esattamente com'è possibile fare con i dispositivi Alexa. Per fortuna, come chiarito in un secondo momento da Harrison Hoffman, i comandi legacy di Kinect continueranno ad essere supportati.

Il Preview Update verrà reso disponibile nei prossimi giorni anche per gli utenti dell'Alpha Skip Ahead ring, mentre la pubblicazione ufficiale avverrà solo dopo la fine dei test, prevista per il prossimo autunno.