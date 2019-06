Xbox One:aggiunti 23 giochi retrocompatibili e 8 titoli Xbox One X Enhanced

Le alte sfere di Microsoft approfittano della nuova puntata di Inside Xbox e della vetrina mediatica offerta dall'E3 2019 per ampliare il catalogo dei videogiochi retrocompatibili ed Enhaced di Xbox One e Xbox One X.

L'aggiunta dei videogiochi Xbox e Xbox 360 alla ludoteca dei titoli retrocompatibili è accompagnata da un messaggio del Partner Director di Xbox Jason Ronald in cui afferma che "abbiamo ascoltato attentamente il feedback della community e rispettato la passione di chi ha costruito la propria libreria di giochi negli ultimi 18 anni. Ecco perché stiamo portando avanti il nostro lavoro e annunciato questa settimana che migliaia di giochi di tutte e quattro le generazioni saranno giocabili su Project Scarlett".

Seguendo questa filosofia, il colosso di Redmond ha così deciso di aggiungere questi videogiochi al proprio catalogo retrocompatibile ed Enhanced di Xbox One:

Giochi retrocompatibili della prima Xbox

Armed and Dangerous

Indiana Jones and the Emperor’s Tomb

Spinx and the Cursed Mummy

Splinter Cell

Splinter Cell: Pandora Tomorrow

Splinter Cell: Chaos Theory

Splinter Cell: Double Agent

Unreal Championship 2: The Liandri Conflict

Giochi retrocompatibili di Xbox 360

Asura’s Wrath

Battlefield 2: Modern Combat

Enchanted Arms

Enslaved: Odyssey to the West

Far Cry Classic

Far Cry Instincts: Predator

Infinite Undiscovery

Peter Jackson’s King Kong: The Official Game of the Movie

Prince of Persia: The Forgotten Sands

Skate

Star Ocean: The Last Hope

Super Puzzle Fighter II Turbo HD Remix

Syndicate

Too Human (free)

Unreal Tournament III

Giochi con nuove funzionalità Xbox One X Enhanced

Banjo-Kazooie

Banjo-Tooie

Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts

Kameo: Elements of Power

Perfect Dark

Perfect Dark Zero

Viva Pinata

Viva Pinata: Trouble in Paradise

Sempre riguardo la console next-gen di Microsoft, sapevate che nelle scorse ore Phil Spencer ha confermato che Xbox Scarlett avrà il lettore ottico e permetterà l'utilizzo dei videogiochi su disco?