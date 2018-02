Xbox One: annunciati Hard Disk da 2TB e Pro Charging Stand a tema Sea of Thieves

Dopo l'annuncio del Controller wireless per Xbox One a temaha presentato due nuove periferiche ufficiali dedicate al gioco Rare: stiamo parlando di unesterno da 2TB e di unda abbinare al pad.

L'Hard Disk esterno (prodotto da Seagate) avrà una capienza da 2TB, l'uscita USB 3.0 e sarà compatibile sia con Xbox One che con i dispositivi Windows 10, presentandosi come la soluzione ideale per archiviare i giochi in formato digitale (a tal proposito, la periferica includerà un mese di abbonamento a Xbox Game Pass, oltre all'arma The Midnight Blunderbuss da usare in Sea of Thieves). La data di uscita è fissata al 20 marzo per Stati Uniti, Canada, Francia, Germania e Regno Unito al prezzo di 89,99 dollari.

Il Pro Charging Stand V2.0 (prodotto da Controller Gear) si presenta invece come il complemento perfetto da abbinare al pad di Sea of Thieves, una base di ricarica con cui tenere il Controller Xbox One sempre pronto all'utilizzo tra una sessione di gioco e l'altra. La periferica sarà disponibile dal 19 febbraio al costo di 49,99 dollari. Ricordiamo infine che il Controller wireless di Sea of Thieves uscirà anche in Italia 15 febbraio al prezzo di 69,99 euro.