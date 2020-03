Xbox One: annunciato il nuovo controller Phantom Magenta Special Edition

Microsoft continua a proporre nuove colorazioni per il suo controller in versione standard compatibile sia con tutti i modelli di Xbox One sia con i PC con Windows 10.

L'ultimo modello annunciato prende il nome di Phantom Magenta Special Edition e non è altro che il terzo modello della serie di pad semi-trasparenti, la quale vanta già i modelli Phantom Black e Phantom White. Esattamente come le altre colorazioni citate, questo controller di colore rosa scuro nella parte inferiore sfuma verso l'alto fino a diventare trasparente e mostrare tutti i componenti interni della periferica. Ovviamente anche il pad Phantom Magenta vanta la presenza di tutte caratteristiche degli ultimi modelli di controller Xbox come il supporto al Bluetooth (che lo rende compatibile anche con i dispositivi Apple aggiornati all'ultima versione di iOS), la presenza di impugnature antiscivolo e del jack per cuffie stereo da 3,5 mm.

È possibile procedere alla prenotazione del prodotto direttamente sul Microsoft Store, dove il prezzo del controller è di 64,99 euro e le spese di spedizione sono gratuite. L'arrivo nei negozi della periferica è attualmente previsto per il prossimo 17 marzo 2020, giorno in cui sarà possibile acquistarlo anche presso gli altri rivenditori autorizzati.