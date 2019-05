Su Xbox One arrivano gli avatar del Trono di Spade

In occasione dell'arrivo dell'ottava stagione di Game of Thrones, Microsoft ha stretto un accordo con HBO per dare vita ad una serie di oggetti a tema per la personalizzazione degli avatar.

Prenotando il pacchetto contenente tutti gli episodi della Stagione 8 del Trono di Spade, infatti, riceverete in omaggio alcuni oggetti come la testa del Re della Notte, l'abito indossato da Daenerys durante l'epico scontro dell'episodio 3 o una buffa emote grazie alla quale potrete sedervi sul tanto desiderato trono. I bonus, attualmente disponibili nel solo territorio americano, variano in base agli acquisti fatti dall'utente. Per ottenere ogni singolo bonus dovrete infatti acquistare il pacchetto completo della serie, contenente le prime 7 stagioni e il preorder dell'ottava. Vista la popolarità della serie TV, non è da escludere che nel corso delle prossime settimane la promozione arrivi anche in Europa.

Se siete dei fan sfegatati della serie e vestire il vostro avatar non è abbastanza, vi consigliamo di vedere il nostro video su tutti i giochi basati su Game of Thrones. A proposito, sapevate che l'autore dei libri, George R.R. Martin, potrebbe essere al lavoro sul prossimo titolo From Software?