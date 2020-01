Xbox One: in arrivo importanti novità per la gestione della dashboard con il futuro update

I programmatori di Microsoft stanno lavorando al prossimo aggiornamento firmware di Xbox One, il primo dall'inizio del 2020: dai partecipanti al programma Xbox Insider arrivano le prime indiscrezioni sulle importanti novità che caratterizzano questo update in arrivo entro breve.

Le informazioni riportate dalla redazione di Windows Central riassumono le novità illustrate da un membro dell'Alpha Ring del programma Xbox Insider che sta testando il nuovo aggiornamento della console. Stando a quanto descritto, il prossimo firmware di Xbox One andrà a operare una profonda riorganizzazione alla scheda di gestione dei giochi richiamabile dalla dashboard.

Nella sua versione attuale, la scheda in questione ritrae i singoli giochi attraverso un mosaico a quadri che mostra le copertine dei videogiochi e delle app installate sul proprio sistema, così come quelli dei titoli accessibili e fruibili gratuitamente attraverso il proprio abbonamento Xbox Live Gold e Game Pass.

Le immagini scattate alla nuova dashboard di Xbox One dall'utente che sta partecipando alla fase di test del firmware mostrano una barra laterale più "asciutta", con schede rese più intuitive dalla suddivisione della propria ludoteca in diverse categorie come quelle legate, appunto, ai giochi Xbox Game Pass o a quelli riscattati tramite la rotazione mensile dei Games With Gold.

A detta dell'utente, questa riorganizzazione consente un accesso più rapido alle schede, velocizzando al contempo la funzione di richiamo della barra laterale nelle sessioni di gameplay: a beneficiare maggiormente di questa nuova funzionalità sembrano essere le console con un'ampia libreria di giochi installati, si presume in virtù dell'assenza di caricamenti legati alle copertine dei singoli giochi e al continuo controllo in background delle loro licenze digitali.

Nell'attesa di ricevere un riscontro a queste indiscrezioni, e naturalmente di sapere quando sarà possibile scaricare l'aggiornamento firmware di Xbox One d'inizio 2020, ricordiamo che i membri del programma Xbox Insider che risiedono in Italia possono accedere alla Beta di Console Streaming su Xbox One.