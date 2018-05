Xbox One: Assassin's Creed Origins e Destiny 2 tra i nuovi Deals With Gold

Major Nelson ha pubblicato i nuovi Deals With Gold della settimana proposti sullo Store Xbox: tra i giochi in offerta più interessanti per Xbox One troviamo Destiny 2, Assassin's Creed Origins e For Honor.

Ecco la lista con i Deals With Gold più interessanti della settimana, disponibili da oggi fino al 14 maggio:

Offerte Xbox One

Alien: Isolation Season Pass 75% DWG

ARK: Survival Evolved 40%

ARK: Survival Evolved Explorer’s Edition 40%

ARK: Survival Evolved Season Pass 30%

Assassin’s Creed Chronicles - Trilogy 60%

Assassin’s Creed IV Black Flag 60%

Assassin’s Creed IV Black Flag - Season Pass 67%

Assassin’s Creed Origins 40%

Assassin’s Creed Origins - Gold Edition 40%

Assassin’s Creed Rogue Remastered 30%

Assassin’s Creed The Ezio Collection 60%

Assassin’s Creed Triple Pack: Black Flag, Unity, Syndicate 60%

Assassin’s Creed Unity 60%

Burnout Paradise Remastered 30% DWG

Destiny 2 Digital Deluxe 40% DWG

Destiny 2 - Game + Expansion Pass Bundle 40%

Destiny 2 50%

Divinity: Original Sin - Enhanced Edition 75%

EA Sports Ufc 3 40%

Everspace 50%

For Honor Deluxe Edition 67% DWG

For Honor Gold Edition 67% DWG

For Honor Season Pass 60% DWG

For Honor Standard Edition 67% DWG

Game of Thrones - Season Pass 60%

Game of Thrones - The Complete First Season 60%

GRIDD: Retroenhanced 40%

Just Cause 3 XL Edition 80% DWG

Killing Floor 2 50%

Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series 50%

Mirrors Edge Catalyst 75% DWG

Outlast 2 67%

Q.U.B.E. 2 20%

Redout: Lightspeed Edition 50%

Tacoma 25%

The Council - Complete Edition 25%

The Surge: Complete Edition 67%

The Technomancer 75%

Thumper 60%

Tour de France 2017 75%

Warhammer: End Times - Vermintide 70%

Worms W.M.D 67% DWG

XCOM 2 67% DWG

Tra i giochi Xbox 360 in offerta, invece, segnaliamo WRC5 (80% di sconto) e Assassin's Creed III (50% di sconto). Per consultare la lista completa dei nuovi Deals With Gold della settimana, invece, potete visitare il blog ufficiale di Major Nelson.