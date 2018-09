Xbox One: Brutal Legend e Greg Hastings Paintball 2 sono adesso retrocompatibili

Dopo aver accolto Zone of the Enders HD Collection e Rumble Roses XXIl, il catalogo disponibile su Xbox One si appresta a ricevere altri due titoli dell'era Xbox 360. Come annunciato da Major Nelson di Microsoft tramite il suo profilo Twitter ufficiale, Brutal Legend e Greg Hastings Paintball 2 sono adesso retrocompatibili su Xbox One e Xbox One X.

Brutal Legend è un action-adventure sviluppato da Double Fine in cui indosseremo i panni di Eddie Riggs, un roadie che si ritroverà catapultato in un mondo antico governato dalle leggi del metal e dovrà farsi strada attraverso orde di demoni con la sua chitarra Clementine, in grado di scatenare fulmini e fuochi d'artificio sui nemici, e con la sua enorme ascia, il Separatore. Greg Hastings Paintball 2, come suggerisce il nome, è uno sparatutto in prima persona dedicato al paintball che include ben 62 mappe uniche. Come al solito, coloro in possesso dei suddetti titoli potranno riscaricarli su Xbox One senza alcun costo aggiuntivo, mentre il resto degli utenti potrà acquistarli dallo store di Microsoft. Che ne pensate di queste due aggiunte? Ricordiamo ai lettori di Everyeye che è possibile consultare l'elenco completo dei giochi retrocompatibili su Xbox One sul sito ufficiale della compagnia di Redmond.