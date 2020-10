Xbox One: come attivare il Remote Play su iPhone e iPad

Microsoft ha finalmente aggiornato l'app Xbox per iPhone e iPad, abilitando la possibilità di attivare il Remote Play tra uno smartphone o tablet Apple e una console Xbox. Ecco come fare, con la nostra guida passo passo.

La prima cosa che dovete è assicurarvi di poter soddisfare tutti i requisiti elencati di seguito:

Un telefono o un tablet compatibile (in questo caso, con sistema operativo iOS 10 o superiore e Bluetooth versione 4.0 o superiore)

o un compatibile (in questo caso, con sistema operativo o superiore e o superiore) Una console Xbox One, Xbox One X, Xbox One S, Xbox Series X|S

Un Controller Wireless Xbox

App Xbox installata sul dispositivo per il quale volete avviare la funzione Remote Play

installata sul dispositivo per il quale volete avviare la funzione Remote Play Un account Microsoft con un profilo Xbox attivo

Una connessione ad internet stabile, meglio se tramite Wi-Fi a 5GHz o connessione dati mobile 5G/LTE con almeno 10 Mbps in download

Una volta che vi sarete assicurati di avere tutto il necessario potrete iniziare la configurazione: dirigetevi quindi all’interno dell’applicazione di Xbox che avete precedentemente scaricato e installato sul dispositivo che volete utilizzare, e una volta aperta seguite passo passo le semplici istruzioni che vi verranno fornite per effettuare il collegamento remoto tra telefono/tablet e console.

Accedere alla console usando il profilo Xbox usato sull'applicazione per dispositivi mobili o PC. Premere il pulsante Xbox sul controller, successivamente spostatevi in ordine tra le seguenti voci: Profilo, Impostazioni di Sistema, Dispositivi e Connessioni e infine Funzionalità Remote,. E' importante assegnare un nome alla console per riconoscerla in maniera univoca, in questo caso vi basterà andare nel pannello Impostazioni di Sistema e selezionare la voce Informazioni Console e infine Seleziona Nome.Attenzione: Le funzionalità Remote Play non saranno disponibili se l'accensione immediata non è abilitata. In questo modo, l'installazione può iniziare anche quando non potete accendere la console.