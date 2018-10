Xbox One: come eseguire il backup, il ripristino e il trasferimento dati del disco rigido

Avete bisogno di effettuare il backup delle impostazioni e il ripristino del disco rigido su Xbox One? Magari avete acquistato Xbox One X e volete trasferire i dati dalla vecchia console a quella nuova? In questa Guida vi spiegheremo come eseguire queste operazioni.

Per effettuare il backup del disco rigido e delle impostazioni, avrete bisogno di un dispositivo di archiviazione USB 3.0 (o versione successiva) con una capacità di almeno 256 GB. Grazie a questa operazione potrete salvare le impostazioni dell'account e del sistema, applicandole a una nuova console Xbox durante la configurazione.

Per creare un backup vi basta seguire queste istruzioni:

Collega un dispositivo di archiviazione USB alla tua console Xbox One esistente.

Apri il Pannello e vai a Sistema -> Impostazioni -> Sistema -> Backup e trasferimento -> Esegui backup impostazioni e seguite le istruzioni visualizzate per salvare il backup sul dispositivo di archiviazione

Se avete bisogno di applicare il backup alla vecchia Xbox One, effettuate le seguenti operazioni:

Collegate il vostro dispositivo di archiviazione alla vostra Xbox One.

Accendete la console.

Andate su Sistema -> Impostazioni -> Sistema -> Informazioni console e scegliete Reimposta console.

Se invece volete applicare il backup su una nuova Xbox One:

Collegate il dispositivo di archiviazione alla vostra nuova Xbox One prima di accenderla.

Accendete la nuova Xbox.

Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Trasferimento dati

Ci sono due modi per spostare giochi e app fra le console: tramite un dispositivo di archiviazione esterno, oppure con il trasferimento di rete.

Adesso Xbox One supporta il trasferimento in blocco. Collegate e selezionate il dispositivo di archiviazione esterno nel menu, quindi scegliete i giochi e le app da copiare o spostare. Inserite il dispositivo di archiviazione sulla nuova console, decidendo di giocare direttamente dal dispositivo o di trasferire i dati al disco rigido della nuova Xbox One.

Grazie alle funzioni introdotte con il Fall Update 2017, ora gli utenti Xbox One possono utilizzare il trasferimento di rete, feature che consente la connessione ad altri sistemi Xbox One della rete domestica per copiare giochi e app risparmiando tempo e larghezza di banda.

In Impostazioni, attivate il trasferimento di rete sulla vostra Xbox One: in questo modo la nuova console potrà trovare quella vecchia console nella vostra rete locale. Successivamente, una volta configurata la nuova Xbox One, potrete connetterti alla vecchia console, selezionare giochi e app e copiarli o spostarli nella rete.

Infine, per quanto riguarda i salvataggi dei giochi, ricordiamo che tutti gli utenti Xbox Live (sia Silver che Gold) possono usufruire dell'archiviazione sul Cloud. Per scaricare i salvataggi dei vostri giochi sulla nuova Xbox One, dunque, vi basterà accedere con il vostro profilo e sincronizzare i dati.

Ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la Guida per effettuare backup, ripristino e trasferimento dati del disco fisso su PlayStation 4.