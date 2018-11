Xbox One: la console Microsoft compie cinque anni dal lancio!

Xbox One compie quest'oggi i cinque anni dal lancio: la console Microsoft è stata lanciata il 22 novembre 2013 in Europa e Nord America, arrivando poi nel mese di settembre anche in Giappone e Cina.

L'esordio di Xbox One, lo sappiamo tutti, non è stato dei più semplici: la console venne in un primo momento lanciata sul mercato al prezzo di 499,99 euro (contro i 399,99 di PlayStation 4) con Kinect incluso obbligatoriamente. La presentazione ufficiale, avvenuta nel corso dell'E3 2012, fu inoltre accolta piuttosto tiepidamente, con Don Mattrick e colleghi che svelarono l'intenzione di applicare un sistema di DRM always online che gran parte dei giocatori non apprezzò affatto all'epoca. Tutto ciò ha favorito l'ascesa di PlayStation 4, che ad oggi detiene incontrastata lo scettro di console più venduta della generazione.

Tuttavia, dopo l'arrivo di Phil Spencer alla leadership della divisione Xbox, le cose iniziarono a cambiare. Il nuovo piano strategico, che tra le altre cose ha previsto una forte unione con la piattaforma Windows 10, ha fortunatamente rivitalizzato Xbox One, e soprattutto grazie agli innovativi servizi proposti dal colosso di Redmond (primo su tutti il Game Pass) la console è riuscita a migliorare la sua posizione nel mercato. Molti lamentavano fino a poco tempo fa l'assenza di esclusive di peso, ma con le numerose acquisizioni avvenute negli ultimi mesi, sembra proprio che Microsoft si stia armando fino ai denti per iniziare col botto la prossima generazione.

Tanti auguri a Xbox One, dunque! Potete utilizzare lo spazio dedicato ai commenti per condividere qualche pensiero, od esperienza che vi lega particolarmente alla console. Staremo a vedere se Microsoft diffonderà qualche dato interessante sui primi 5 anni di Xbox One, esattamente come ha fatto Sony con PlayStation 4.