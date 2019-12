Xbox One è stata la console più venduta in UK durante il Black Friday

La settimana del Black Friday è giunta al termine, ma prima di pensare alle festività natalizie, anch'esse molto remunerative per i produttori di console e videogiochi, è bene fare il punto della situazione.

Abbiamo già visto che negli Stati Unii d'America il Black Friday è stato dominato Nintendo Switch. Nel Regno Unito, invece, la regina indiscussa della settimana di sconti più pazza dell'anno è stata Xbox One con oltre 100.000 pezzi venduti (poco meno del totale fatto registrare durante il Black Friday 2018). Merito soprattutto di Xbox One S All-Digital Edition, che potendo contare su un forte sconto si è rivelato il modello più venduto della famiglia. Per merito suo, Sea of Thieves, Minecraft e Fortnite - tutti e tre proposti in bundle con la console - sono riusciti a scalare le classifiche di vendita software.

Nintendo Switch è arrivata seconda "per un pugno di console": a spingere le sue vendite è stata in particolare la nuova versione con la durata della batteria maggiorata. Durante il Black Friday 2019, in ogni caso, Nintendo ha venduto meno console rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sul gradino più basso del podio siede PlayStation 4 con 60.000 unità vendute: i bundle con FIFA 20 e Call of Duty: Modern Warfare si sono rivelati di gran lunga i più popolari. Anche la performance della console Sony si è rivelata inferiore a quella dello scorso anno.

In ambito software, s'è venuto invece a creare un quadro diverso: su PlayStation 4 è stato venduto il maggior quantitativo di giochi, ben 500 mila. Seguono Xbox One con 410 mila e Nintendo Switch con 360 mila.