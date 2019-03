Xbox One: Controller 'Phantom White' avvistato su Amazon Messico!

È stato recentemente avvistato su Amazon Messico un nuovo misterioso controller per Xbox One, denominato "Phantom White". Che un annuncio sia in arrivo a breve?

La Pagina Amazon dedicata al prodotto è ancora attiva, ma le immagini presenti su di essa sono state rimosse in seguito al diffondersi della notizia. Tuttavia, la Community videoludica è sempre molto attenta e rapida nel prendere nota di misteriose informazioni. Come prevedibile, dunque, le immagini presenti erano state nel frattempo salvate da alcuni Utenti, che le hanno rese disponibili sulla nota piattaforma Resetera. Potete dunque dare un'occhiata a questo presunto nuovo Controller "Phantom White" direttamente in calce a questa news. Cosa ve ne pare?

Ad ora, non è giunta da Microsoft alcun annuncio ufficiale in merito all'effettiva esistenza di tale versione di Controller per Xbox One, perciò tale informazione è da considerarsi come non confermata. È tuttavia possibile che, se esistente, il "Phantom White" Controller possa essere mostrato per la prima volta in occasione dell'appuntamento odierno con Inside Xbox, previsto per le ore 23:00 del fuso orario italiano. Attorno a questo evento circolano inoltre ulteriori rumor: in particolare, alcune voci di corridoio sembrano indicare un possibile annuncio di una versione PC di Halo The Master Chief Collection.