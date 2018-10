Xbox One: Crysis, Crysis 2 e Crysis 3 sono retrocompatibili

Il catalogo Xbox One accoglie tre nuovi titoli dell'epoca Xbox 360: nella giornata di oggi Larry Hryb, dirigente Microsoft conosciuto con lo pseudonimo Major Nelson, ha annunciato su Twitter che Crysis, Crysis 2 e Crysis 3 sono adesso retrocompatibili. Una buona occasione per dare una rispolverata alla serie firmata Crytek, ormai ferma dal 2013.

Come al solito, vi ricordiamo che i giocatori in possesso delle versioni Xbox 360 non dovranno pagare neanche un centesimo per poter giocare su Xbox One: per ottenere gratuitamente Crysis, Crysis 2 e Crysis 3 sulla console current gen di Microsoft vi basterà infatti inserire il disco, mentre se avevate acquistato i titoli in questione in formato digitale li ritroverete direttamente sullo scaffale della vostra libreria virtuale. Crysis è una serie sviluppata da Crytek in cui il giocatore indossa i panni di un soldato dotato di un'avanzatissima nanotuta militare frutto di un esperimento bellico che conferisce al protagonista abilità speciali, come una maggiore resistenza ai proiettili e alle cadute, velocità di movimento aumentata, forza sovrumana, invisibilità e così via. Che ne pensate di queste ultime aggiunte? Ricordiamo ai lettori di Everyeye che sul sito ufficiale di Xbox One è possibile consultare l'elenco completo dei giochi retrocompatibili su Xbox One.