Xbox One: i dati di vendita svelati da EA sono imprecisi, dichiara Microsoft

Come vi abbiamo riferito pochi giorni fa, Electronic Arts aveva svelato durante un recente report finanziario i dati di vendita relativi a Xbox One. Microsoft, che dal canto suo continua a non dare numeri ufficiali al riguardo, ha però lasciato un commento su quanto svelato da EA.

"Le proiezioni sono imprecise", le parole di un portavoce del colosso di Redmond rilasciate ai microfoni di Variety. "In ogni caso, siamo concentrati sul proporre delle incredibili esperienze di gioco ai nostri utenti su tutte le piattaforme e l'engagement è la nostra misura per determinare il successo. Abbiamo da poco annunciato un nuovo record che ha visto gli utenti attivi mensilmente su Xbox Live arrivare a 59 milioni per una crescita del 13%".

Secondo Electronic Arts, le vendite sommate di PlayStation 4 e Xbox One risalenti a fine dicembre 2017 ammontano ad un totale di 103 milioni di unità, di cui 73.6 milioni sarebbero da assegnare alla console Sony. Le restanti 29.4 milioni unità spetterebbero quindi a Xbox One, ma la smentita ufficiale di Microsoft va a mettere un nuovo punto interrogativo sulla questione. Come già accennato, la compagnia, al netto dei numeri "imprecisi" forniti da EA, rimane convinta nel non voler svelare pubblicamente i numeri legati alla base installata della sua console.