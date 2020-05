Xbox One: disponibile il nuovo May Update 2020 con tanti miglioramenti e novità

Microsoft ha annunciato la disponibilità del nuovo May Update 2020 per Xbox One e Xbox One X che introduce diverse migliorie tra cui un'interfaccia della Guida più semplice e snella, la riorganizzazione dell'esperienza social e un accesso a Mixer semplificato.

Il May Update 2020, già disponibile per il download, semplifica infatti la navigazione grazie ad una nuova Guida progettata per essere più pulita e facile da leggere grazie alle modifiche strutturali e ai dettagli visivi aggiunti sui badge e sulle notifiche. La nuova interfaccia presenta un minor numero di schede divise in quattro canali accessibili direttamente con la pressione del singolo tasto home. L'aggiornamento introduce poi un maggior numero di filtri con i quali organizzare la propria raccolta di giochi e applicazioni nonché una tab ridisegnata per la ricerca dei gruppi e per la gestione delle chat. Infine, miglioramenti anche per quanto riguarda Mixer, il servizio di live streaming di Microsoft: la modifica più rilevante riguarda il miglioramento significativo dei flussi video con un incremento della qualità generale accompagnata dalla nuova organizzazione e dalla semplificazione della ricerca dei propri streamer preferiti.

Nel frattempo Microsoft ha lanciato anche una nuova applicazione per il controllo parentale disponibile in versione beta per dispositivi Android e iOS. Jason Ronald ha poi parlato della nuova Xbox Series X e della prossima "line up storica" di giochi.