Xbox One: disponibile in Preview una funzionalità download richiesta da tempo dagli utenti

Pubblicando un nuovo aggiornamento firmware attualmente disponibile solo per coloro che aderiscono al programma Preview, Microsoft ha introdotto una funzionalità da tempo richiesta da diversi possessori di Xbox One.

Gli utenti che fanno parte del programma Xbox One Preview Beta Ring da almeno 3 mesi e che hanno raggiunto il Livello XP 5 come Xbox Insider possono ora attivare l'aggiornamento 1908 della console. Con questa nuova build attiva, i possessori di Xbox One possono beneficiare di una nuova funzionalità per cui, nella sezione apposita, verrà indicata a schermo una stima di quanto tempo necessitano i download attualmente in corso per terminare. La feature si applica a qualunque cosa scarichiate, che si tratti di giochi, applicazioni o altro (trovate un esempio pratico nell'immagine che vi abbiamo riportato in calce).

Come specificato da Brad Rossetti di Microsoft, la build 1910 non include ancora tale funzionalità, ma il team di sviluppo verrà presto sollecitato per rimediare. Al momento è dunque solo in fase di test, ma è molto probabile che la feature verrà introdotta anche nel prossimo aggiornamento pubblico di Xbox One. L'ultimo update della console, distribuito solo poche settimane fa, ha aggiunto nuove funzioni per Xbox Game Pass ed ha introdotto il supporto ad Alexa.