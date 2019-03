Xbox One Elite Controller: Major Nelson anticipa il possibile arrivo di novità

L'utenza della casa di Redmond ha dimostrato di apprezzare notevolmente l'Xbox One Elite Controller, pad premium per Xbox One e PC pienamente configurabile e costruito con materiali di elevata qualità.

È da molto che si vocifera di un suo restyling, specialmente in vista del lancio di Xbox Scarlett e della prossima generazione di console. Nelle scorse ore ci ha pensato il buon Larry "Major Nelson" Hryb ad alimentare ulteriormente le speculazioni. In seguito alla domanda posta da un fan durante una trasmissione in diretta dal PAX East 2019, il director of programming di Xbox Live ha dichiarato: "Il programma del Controller Elite si è rivelato un grande, grande successo. Lo abbiamo aggiornato con la versione bianca, e il team ha fatto un lavoro fantastico. Non posso fare nessun annuncio, ma posso dire che le persone che lo posseggono sono molto soddisfatte. Probabilmente, avrebbe senso se facessimo di più in quest'ambito".

Nessuna promessa e nessun annuncio, ma Major Nelson ha lasciato chiaramente intendere che c'è spazio per delle novità in merito, visto che l'Elite Controller è stato incredibilmente apprezzato dall'utenza. Dopodiché, ha anche parlato della possibilità di renderlo personalizzabile attraverso Xbox Design Lab, evenienza che invece appare molto meno probabile. Rispetto al controller classico presenta una tecnologia molto più avanzata, che renderebbe ben più difficoltoso per Microsoft offrire ai giocatori la piena libertà di scelta dei componenti esterni.