Xbox One: ecco l'esclusvo controller a tema The Mandalorian 2

A pochi giorni dall'arrivo su Disney+ della seconda stagione di The Mandalorian, Microsoft ha annunciato ufficialmente un nuovo controller in edizione limitata per Xbox One e PC.

Questa speciale versione del controller è venduta solo ed esclusivamente all'interno di un costoso bundle (si parla di circa 170 dollari) al cui interno è inclusa anche una base per la ricarica ed un kit Play & Charge personalizzato. La batteria della console presenta infatti due disegni dedicati a The Child, il tenero personaggio conosciuto ai più come Baby Yoda. La parte frontale del controller, di colore grigio, presenta invece diversi loghi ispirati alle fazioni presenti nella Serie TV, inclusa quella dei cacciatori di taglie. Sullo stand per la ricarica del controller troviamo invece il casco del Mandaloriano con alle spalle due fucili incrociati, un'immagine che ricorda quella della tipica icona dei pirati con il teschio e le due ossa che formano una X.

Purtroppo il controller verrà venduto esclusivamente nella versione Xbox One, il che significa che la croce digitale sarà quella classica e non sarà presente il tasto Share. In ogni caso la periferica sarà perfettamente compatibile non solo con PC (Windows 10) e le console della famiglia Xbox One ma anche con Xbox Series X e Xbox Series S. Al momento non si conosce la data d'uscita del prodotto (quello del 31 dicembre 2020 è un placeholder), già sold-out sul Microsoft Store americano.