Xbox One, finita l'era TV: il sistema OneGuide sarà rimosso a maggio

Ricordiamo tutti come ai tempi della sua presentazione si parlava di Xbox One come di una piattaforma all-in-one che avrebbe coinvolto tutto il mondo dell'intrattenimento digitale.

Microsoft, la cui divisione gaming era allora guidata da Don Mattrick, inquadrò inizialmente la sua console come punto di riferimento per tutti coloro volessero fruire di programmi TV, film e videogiochi in un unico posto. La strategia del colosso di Redmond, come sappiamo, non si rivelò essere delle più brillanti all'epoca, con molti utenti che erano interessati alla console esclusivamente per le sue caratteristiche dedicate al gaming, e che peraltro non apprezzavano il bundle obbligatorio con il Kinect.

Dalla presentazione originale di Xbox One, le cose sono cambiate radicalmente in casa Microsoft, a partire dall'avvicendamento fra Mattrick e Phil Spencer, con quest'ultimo che è riuscito a dare nuova linfa al ciclo vitale della console e ad espandere efficacemente il business della compagnia statunitense all'interno dell'industria videoludica. La strategia di mercato di Microsoft prevede ora un totale focus sul gaming, ed è per questo motivo a partire da maggio il sistema OneGuide, che interfacciandosi con i decoder permetteva un accesso facilitato ai contenuti televisivi e forniva agli utenti il palinsesto dei canali disponibili, verrà definitivamente rimosso tra le feature della conosle old gen.

"In base all'utilizzo e al feedback dei clienti, stiamo evolvendo costantemente l'esperienza di Xbox", ha dichiarato al riguardo Jonathan Hildebrandt, uno dei program manager presso Xbox Experiences. "A tal proposito, a partire da maggio abbandoneremo i programmi TV in diretta per OneGuide su Xbox One". Gli utenti saranno comunque in grado di utilizzare la funzionalità HDMI passthrough su Xbox One (caratteristica assente invece su Xbox Series X|S) o di accedere a un TV tuner, ma i programmi verranno rimossi insieme al sistema OneGuide.