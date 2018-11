Xbox One: da Fortnite a Warframe, tutti i giochi compatibili con mouse e tastiera

Nelle scorse ore Microsoft ha finalmente reso disponibile l'aggiornamento di novembre per Xbox One, One S e One X che integra il supporto completo per mouse e tastiera. Vediamo insieme i giochi compatibili e quelli che lo saranno presto...

Al momento i giochi confermati sono solamente tre, ovvero Fortnite, Minecraft e Warframe. In totale sono 13 i titoli con supporto mouse e tastiera, altri sei in arrivo entro fine anno e gli altri previsti nel corso del 2019:

Novembre/Dicembre

Bomber Crew

Strange Brigade

Warhammer Vermintide 2

War Thunder

X-Morph Defense

Deep Rock

Data da Confermare

Children of Morta

Minion Master

Moonlighter

Vigor

Warface

Wargroove

DayZ

Ovviamente il supporto mouse e tastiera verrà esteso notevolmente nei prossimi mesi, al CES di gennaio Microsoft presenterà anche la prima tastiera ufficiale Xbox realizzata in collaborazione con Razer e in arrivo all'inizio del prossimo anno.