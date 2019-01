Xbox One: Fuel e Rayman Raving Rabbids tra i nuovi giochi retrocompatibili

Dopo aver annunciato l'approdo di Ultimate Marvel vs. Capcom 3 nella libreria di Xbox Game Pass, Larry Hryb reindossa i panni virtuali di Major Nelson per confermare l'ingresso nel catalogo di videogiochi retrocompatibili per Xbox One di tre nuovi titoli provenienti dalla generosa ludoteca di Xbox 360.

Il primo titolo in lista, l'ambizioso gioco di guida a mondo aperto Fuel, è stato richiesto a gran voce dall'utenza Xbox One è rappresenta l'aggiunta più importante. Pubblicato nel 2009 su Xbox 360 (ma anche su PC e PS3), il progetto di Codemasters continua ad essere estremamente divertente grazie a un comparto grafico (al tempo) di prim'ordine e ad una pletora di attività e di sfide da affrontare all'interno di un mondo post-apocalittico di enormi dimensioni.

Il secondo gioco del 2019 retrocompatibile è invece Battlestations Pacific, uno strategico in tempo reale dato anch'esso alle stampe nel 2009 da Eidos Hungary che ricrea gli scontri dogfight e navali avvenuti nell'assalto finale delle forze statunitensi contro l'Impero Giapponese negli ultimi atti della Seconda Guerra Mondiale.

A chiudere il terzetto di nuovi arrivati nel programma di retrocompatibilità di Xbox One troviamo invece Rayman Raving Rabbids, lo spin-off di Rayman che gli autori di Ubisoft Montpellier hanno voluto proporre nel 2007 agli appassionati di avventure platform votate alla cooperativa locale.

I nuovi arrivati si aggiungono così ai 550 titoli Xbox 360 e Xbox già compatibili per Xbox One, 100 dei quali sono stati introdotti solo nel 2018.