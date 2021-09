Xbox One: gameplay più reattivo e BLE grazie al nuovo firmware per i 'vecchi' controller

Microsoft ha iniziato i test su un nuovo firmware per i controller di Xbox One, Xbox Elite Series 2 e Xbox Adaptive Controller che introdurrà una serie importante di miglioramenti, confermando ancora una volta l'attenzione rivolta alla retrocompatibilità e al supporto per tutti i suoi hardware.

Il nuovo aggiornamento firmware porterà il pieno supporto al protocollo Bluetooth Low Energy su tutti i device compatibili che ne sono sprovvisti, consentendo in questo modo ai controller di "ricordare" il collegamento con i dispositivi mobile e PC mentre su console resterà intatto l'utilizzo del protocollo Xbox Wireless. In questo modo basterà un doppio tocco sul tasto di associazione per passare rapidamente da una piattaforma a l'altra.

Oltre al Bluetooth l'update introdurrà il supporto a DLI, già attivo sui nuovi controller per Xbox Series X/S. Il DLI consentirà anche ai vecchi device di ridurre notevolmente la latenza, consentendo in questo modo una maggiore reattività del gameplay. Daniel Ruiz, product marketing manager degli accessori Xbox, è intervenuto sul tema: "Crediamo che sia importante mantenere la retrocompatibilità degli accessori Xbox che gli utenti hanno già nella loro collezione e assicurarci di fornire la migliore esperienza possibile indipendentemente da come si sceglie di giocare".

Il nuovo firmware è disponibile per gli Xbox Insider iscritti nell'anello Alpha e diventerà accessibile a tutti a partire dai prossimi mesi. Intanto si moltiplicano i rumor sui possibili modelli "Pro" di Xbox Series X e S.