Xbox One: giochi gratis e sconti sui titoli racing questo weekend

Sta per cominciare un fine settimana incredibilmente ricco per i possessori di Xbox One, che potranno giocare ad una serie di giochi in via gratuita e approfittare dei saldi Start Your Engines per risparmiare sui titoli di corsa.

Innanzitutto, tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate potranno giocare gratis alle versioni complete di Terraria, Castel Crashers Remastered e Fallout 76: Wastelanders fino alle ore 08:59 di lunedì 18 maggio. Tutte e tre i titoli, per l'occasione, sono offerti a prezzo scontato, così se avrete voglia di continuare a giocare potrete farlo risparmiando e, soprattutto, conservando tutti i progressi. Fallout 76 è proposto a 29,99 euro, Terraria a 5,69 euro e Castle Crashers Remastered a 5,99 euro. Per dovere di completezza segnaliamo che lo shooter-GDR post-apocalittico è giocabile gratis anche su PC e PS4.

Tutti gli amanti dei giochi di guida possono approfittare della promozione Start Your Engines. Per i prossimi tre giorni troveranno a prezzo scontato una varietà di giochi di guida per Xbox One, tra cui Forza Horizon 4 (45,49 euro), RIDE 3 (17,49 euro), Need for Speed Heat (27,99 euro), Horizon Chase Turbo (5,99 euro), The Crew 2 Standard Edition (14,99 euro) ed F1 2018 (9,99 euro). Cosa ve ne pare? Ne approfitterete?