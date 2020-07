Xbox One e i giochi gratis del weekend: ecco i titoli accessibili nel fine settimana

I vertici della divisione Xbox di Microsoft lanciano la consueta promozione Free Play Days per consentire all'utenza Xbox One di scaricare e giocare gratuitamente su console alcuni giochi fino al termine di questa settimana.

Come illustrato sulle pagine del blog istituzionale di Xbox Wire, dalla giornata di oggi, giovedì 9 luglio e fino alla sera di domenica 12 luglio è possibile scaricare i videogiochi The Sims 4 e Citadel Forged With Fire.

Il primo dei due titoli proposti dalla casa di Redmond non ha davvero bisogno di presentazioni. Con questo quarto episodio "maggiore" (escludendo gli spin-off e le versioni mobile), la storica serie sim life di EA Maxis ha compiuto vent'anni a fine marzo e vanta milioni di appassionati in tutto il mondo, merito di un sistema di gioco estremamente stratificato e di un supporto post-lancio contraddistinto dal lancio di una ricchissima serie di espansioni e update contenutistici.

Quanto a Citadel Forged With Fire, l'action ruolistico con visuale in soggettiva di Blue Isle cala gli utenti in una dimensione multiplayer ad ambientazione fantasy piena di maghi, guerrieri e creature mitologiche da fronteggiare in battaglia.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che fino alla sera del 13 luglio sono attive le nuove offerte Deals With Gold, la consueta promozione settimanale proposta da Microsoft per incentivare gli utenti Xbox One ad acquistare i giochi su Xbox Store con degli interessanti sconti per gli iscritti a Xbox Live Gold o al Game Pass Ultimate.