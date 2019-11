Xbox One: giornate di gioco gratuite con Borderlands 3, R6 Siege e Prison Architect

Come da tradizione, anche questo mese si rinnova l'appuntamento con i Free Play Days con tutti i giocatori abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate. A partire da oggi e per tutto il weekend sarà possibile giocare gratuitamente a titoli del calibro di Borderlands 3, Rainbow Six Siege e Prison Architect: Xbox One Edition.

A partire dalle ore 21:01 di questa sera e fino alle 20:59 di domenica 24 novembre tutti gli utenti che sono in possesso di un abbonamento Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate potranno liberamente giocare con Borderlands 3, acclamato FPS con elementi ruolistici di Gearbox, andare a caccia di terroristi con Rainbow Six Siege o gestire il proprio carcere con Prison Architect: Xbox One Edition. Alla fine della prova gratuita sarà possibile mantenere tutti i salvataggi ed inoltre i giocatori che decideranno di acquistare questi titoli potranno usufruire di prezzi vantaggiosi. Per la precisione:

Borderlands 3

Standard Edition 33% a 41,99 euro

Deluxe Edition 33% a 53,59 euro

Super Deluxe Edition 33% a 80,99 euro

Rainbow Six Siege

Deluxe 70% a 11,99 euro

Gold 60% a 27,99 euro

Ultimate 60% a 43,99 euro

Prison Architect

Base 50% a 14,99 euro

Escape Mode Bundle 50% a 24,99 euro

Intanto è tempo di Black Friday anche sull'Xbox One Store. Recentemente Matt Booty degli Xbox Game Studios ha parlato delle novità in arrivo entro la fine dell'anno.