Xbox One e le grandi esclusive da ricordare: Everyeye viaggia nel tempo e le racconta in video!

La tanto attesa next-gen, nonostante gli ancora presenti problemi di scorte, è ormai realtà, con le nuove console che si stanno progressivamente facendo strada nelle case dei videogiocatori.

Mentre ci si lascia entusiasmare dalla promessa di nuovi grandi titoli in arrivo nel prossimo futuro, la Redazione di Everyeye ha deciso di volgere per un attimo lo sguardo al passato. Dopo aver proposto una video analisi del percorso e del successo di PlayStation 4, ci spostiamo sul fronte Microsoft, per riscoprire alcune delle esclusive che hanno segnato l'era Xbox One. Da Sunset Overdrive, che ha accompagnato la prima fase di vita della console, al più recente Battletoads, la console verdecrociata ha infatti dalla sua una serie di produzioni che, per una ragione o per l'altra, sembrano essere passate in sordina, nonostante siano più che meritevoli di essere ricordate.



Vista la peculiarità dell'ecosistema Microsoft, che vede spesso condiviso il mondo PC e quello Xbox, abbiamo deciso di dirigere questo nostro viaggio nel tempo esclusivamente sulle rotte segnate da esclusive console. Il risultato di questo nostro viaggio è stato riassunto in un filmato dedicato: direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye, trovate dunque la nostra video rassegna dedicata. Buona visione!