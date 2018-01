Xbox: in arrivo il sistema Carriera per gli Achievement, introdurrà quest e loot crate

Secondo quanto riferito dal portale Windows Central,introdurrà prossimamente delle novità interessanti per quanto concerne il sistema didi Xbox Live. A quanto pare, la casa di Redmond sta lavorando al nuovo sistema "", tramite cui i giocatori potranno ottenere in futuro premi ancora più diversificati.

Per incrementare il proprio livello, gli utenti Xbox potranno portare a termine diversi obiettivi e "quest", come ad esempio il giocare un determinato titolo indicato da Microsoft stessa. Una volta ottenuto un certo quantitativo di esperienza, gli utenti saranno in grado di spendere i punti per sbloccare loot crate all'interno dei quali saranno compresi oggetti cosmetici da applicare agli avatar personali. Apparentemente, non vi sarà modo di spendere denaro reale per aprire i forzieri in questione.

"Il sistema tiene traccia dei vostri progressi e del vostro tempo di gioco con l'attuale libreria videoludica, e sembra che funzionerà parallelamente al già presente sistema Gamerscore, che non verrà rimpiazzato", spiega inoltre Windows Central.

Cosa ve ne pare di questo nuovo sistema che Microsoft sta pensando di introdurre su Xbox Live?