Xbox One tra inciampi, successi e Game Pass: storia di una generazione in video!

Con la nuova generazione di console di casa Microsoft ormai disponibile in tutto il mondo, la Redazione di Everyeye volge lo sguardo al passato per ripercorrere il cammino che ha condotto a Xbox Series X e Xbox Series S.

Come già fatto con la ricca retrospettiva su PlayStation 4, il nostro Marco Mottura torna ancora una volta ad analizzare quella che è ormai ufficialmente divenuta la old-gen. Questa volta, protagonista assoluta è Xbox One, con la sua tormentata presentazione ed un debutto che ha visto il colosso di Redmond compiere alcuni retromarcia su quanto previsto dai piani originari della dirigenza Xbox. Dalla scelta di includere Kinect al lancio con la console, alla definizione del prezzo e alla questione del supporto al mercato dell'usato, le primissime fasi di vita dell'hardware non sono state particolarmente semplici.



L'evoluzione della proposta videoludica di Xbox, con la divisione gaming sempre più riflesso della visione di Phil Spencer, ha in seguito inaugurato una nuova fase per la compagnia. Dall'unificazione dell'offerta software tra PC Windows e console verdecrociate, passando per il lancio di Xbox Game Pass e l'improvvisa accelerazione di Microsoft sul fronte dell'espansione degli Xbox Game Studios, con la creazione di The Initiative - attualmente al lavoro su Perfect Dark - e l'acquisizione di molte software house.



Per tutti i dettagli sulla parabola ascendente di Xbox One, vi lasciamo al nostro video dedicato: lo trovate in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye. Buona visione!