Xbox One: mea culpa di Phil Spencer sulle poche esclusive di questa gen

Nelle ultime ore è stato pubblicato l'estratto di un'intervista al sempre più influente boss della divisione gaming di Microsoft, Phil Spencer, il quale ha ammesso uno dei principali aspetti negativi di Xbox One.

Ecco di seguito le parole di Spencer ai microfoni di Fortune:

"Credo molto nel potere dei contenuti, lo vedo ogni giorno. Sono pochissime le persone che accendono la propria Xbox One limitandosi a guardare la dashboard. I giocatori avviano la console per giocare e quando penso ai titoli Xbox first party, mi vengono in mente giochi di qualità. Non abbiamo fatto del nostro meglio negli ultimi anni in termini di esclusive."

Sembra comunque che Microsoft si stia rimboccando le maniche per prepararsi nel migliore dei modi all'arrivo della prossima generazione. Sono infatti sempre più numerosi i team di sviluppo acquisiti dal colosso di Redmond e, con tutta probabilità, i frutti di tali acquisizioni inizieranno a manifestarsi proprio con l'avvento di Xbox Scarlett.

Sapevate che l'ultimo aggiornamento di Xbox One ha rimosso Cortana e modificato l'estetica della dashboard? Un recente leak ha invece svelato il nuovissimo controller Xbox One di Gears 5, che dovrebbe aggiungersi molto presto alla già ricca varietà di pad esclusivi per la console Microsoft.