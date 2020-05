Xbox One: Microsoft inaugura il quinto ID@Xbox Game Fest con offerte e sconti

Microsoft ha annunciato l'inizio delle celebrazioni per l'ormai tradizionale evento legato a ID@Xbox Game Fest arrivato al suo quinto anno. Per una settimana il programma ID@Xbox farà da vetrina ai migliori titoli indipendenti disponibili su Xbox One e PC.

Da oggi e fino al 25 maggio, ID@Xbox celebrerà la quinta edizione della Game Fest prestandosi come vetrina per i migliori sviluppatori di titoli indipendenti con un particolare focus sulle scoperte più talentuose e su tutti quei giochi che fanno dell'accessibilità un punto di forza. Durante la settimana sarà possibile giocare a molti di questi giochi direttamente su Xbox Game Pass, mentre altri saranno soggetti a forti sconti.

Nella carrellata di titoli proposti da Microsoft primeggiano le offerte su perle come Fractured Minds, HyperDot, Celeste, Night in the Woods, Hellblade: Senua's Sacriface, In Between, Stone, What Remains of Edith Finch e tanti altri.

Prima di lasciarvi al lungo trailer di presentazione, vi ricordiamo che Microsoft ha presentato i giochi che entreranno nel catalogo di Xbox Game Pass nel mese di maggio tra cui compaiono lo storico Alan Wake e il nuovo Minecraft Dungeons.