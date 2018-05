Xbox One: Microsoft non riporterà i dati di vendita totali della console

In una dichiarazione fornita a The Verge, Microsoft ha ribadito la propria intenzione di non riportare le vendite totali di Xbox One, almeno per quanto riguarda il futuro prossimo. La casa di Redmond preferisce concentrarsi su altri aspetti come il livello di engagement del pubblico.

"Per noi l'engagement del pubblico rimane l'indicatore più importante per misurare il nostro successo, e per questa ragione non stiamo più riportando i dati di vendita totali della console. Continuiamo a vedere una forte crescita nella quantità di tempo spesa su Xbox Live, e non vediamo l'ora di proporre altre esperienze senza precedenti su Xbox One, Windows 10 e mobile" dichiara un portavoce di Microsoft alla redazione di The Verge.

Guardando l'ultimo report di Microsoft relativo al terzo trimestre dell'anno fiscale 2018, in effetti, non si è vista alcuna traccia del numero di Xbox One vendute. Questo a sottolineare come la casa di Redmond voglia concentrarsi su altri fattori quali l'engagement del pubblico e i grandi numeri totalizzati su Xbox Live.

Con un ricavato complessivo pari a 26.8 miliardi di dollari, del resto, il settore gaming di Microsoft ha registrato una crescita globale dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2016, in particolar modo grazie al lancio di Xbox One X e al calo di prezzo di Xbox One S, risultato a cui si aggiunge un +4% nel settore software e in quello dei servizi, dove abbiamo assistito all'aumento degli iscritti a Xbox Live (che ora conta oltre 59 milioni di utenti). Parlando invece del futuro di Xbox One, gli occhi sono puntati su tutte le novità in arrivo con l'E3 2018 di Los Angeles: quali annunci vi aspettate durante la fiera americana?