Xbox One: Microsoft rischia una class action per il 'drifting' del controller?

In base alle informazioni condivise dalla redazione di VideoGamesChronicle, negli Stati Uniti starebbe per partire una class action contro Microsoft per via del problema del "drifting" degli analogici del controller Xbox One.

Secondo quanto riferito dai giornalisti di VGC, Donald McFadden avrebbe deciso di intentare una causa contro il colosso tecnologico di Redmond recandosi presso il tribunale del distretto occidentale di Washington il 28 aprile scorso.

A detta dei legali di McFadden, i clienti che riscontrano un problema negli analogici del pad di Xbox One si vedono costretti a pagare la riparazione fuori garanzia (della durata di 90 giorni) per "aggiustare un guasto noto" a Microsoft, adducendo così delle motivazioni non troppo dissimili da quelle che hanno indotto diversi acquirenti di Nintendo Switch a protestare dopo essere incappati nel problema del Joy-Con Drifting su Switch.

Stando alla redazione di VGC, il querelante afferma di aver acquistato un Xbox Elite Controller e di aver notato, poco dopo, che uno degli analogici presentava il problema del "drifting" che invia un leggero ma costante input di movimento al proprio alter-ego mentre si gioca: lo stesso problema si sarebbe ripresentato "tre o quattro mesi dopo" con un secondo controller della serie Elite. Nella class action rientrerebbero però anche tutti coloro che hanno riscontrato un drifting negli analogici dei controller "classici" dei bundle Xbox One. Come di consueto, vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni a riguardo.