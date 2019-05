Xbox One: Microsoft svela le novità dell'aggiornamento firmware di Maggio

Larry "Major Nelson" Hryb e i curatori del sito istituzionale di Xbox Wire illustrano nel dettaglio tutte le migliorie, le ottimizzazioni e le aggiunte previste con l'aggiornamento del firmware di Xbox One (e Xbox One X) previsto in arrivo nel corso di maggio.

Il prossimo update della dashboard di Xbox One porterà diversi miglioramenti alla console verdecrociata di Microsoft: tra le novità delineate da Major Nelson citiamo infatti la revisione della gestione della lista amici, la riformulazione della scheda dei messaggi e una più agevole fruizione dei giochi e delle app catalogate nelle Cartelle.

Il firmware di maggio di Xbox One introdurrà una funzione che ci mostrerà a cosa stanno giocando i nostri amici: le icone uniche di Xbox One, PC e dispositivi mobile visualizzeranno la piattaforma su cui stanno giocando. Quanto alle modifiche al sistema di messaggistica, il nuovo aggiornamento si premurerà di dividere le Richieste dei Messaggi per dare priorità ai messaggi degli amici e porre in secondo piano le comunicazioni provenienti da account sconosciuti.

In funzione di questa importante modifica, sfortunatamente tutti i messaggi dei gruppi precedenti andranno persi nella transizione e richiederanno un'azione manuale per essere archiviati: questa operazione potrà essere svolta per un periodo di tempo limitato sia tramite le pagine di Xbox.com che attraverso la propria console.

Sempre grazie al nuovo firmware sarà infine possibile cercare in maniera più agevole i contenuti presenti nelle cartelle I Miei Giochi e App: a titolo di esempio, la ricerca di giochi come "The Witcher" potrà avvenire semplicemente selezionando "W" anziché "T". Per tutte le altre novità su Xbox One, vi consigliamo di seguire insieme a noi la diretta della conferenza E3 2019 di Microsoft che avrà inizio alle ore 22:00 del 9 giugno. Nel corso dell'evento sarà annunciata la tanto chiacchierata console next-gen conosciuta fino ad oggi con il nome in codice di Xbox Scarlett?