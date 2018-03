Xbox One: Mike Ybarra sta usando i nuovi avatar, presto in arrivo?

L'utente Rand al Thor 19 ha notato che Mike Ybarra, corporate vice president della divisione gaming di, ha impostato una nuova tipologia di avatar per il proprio profilo. I nuovi avatar arriveranno presto?

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, il profilo Xbox One di Mike Ybarra (Qwik) sta utilizzando il nuovo design degli avatar. Dal momento che il nuovo avatar system non è stato ancora pubblicato, Ybarra si sarebbe limitato ad impostare uno screenshot del suo nuovo avatar personalizzato, dandoci comunque un assaggio del nuovo design previsto per tutti gli utenti Xbox One.

Tra le nuove feature possiamo notare naturalmente i nuovi capi d'abbigliamento, la posa e l'espressione facciale. Attualmente non è stata fornita nessuna data indicativa sul rilascio del nuovo avatar system, ma quanto lasciato trapelare da Mike Ybarra potrebbe rappresentare un buon indizio sul loro imminente arrivo.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sul nuovo design degli avatar, vi ricordiamo che a partire da oggi tre nuovi titoli Xbox 360 sono retrocompatibili con Xbox One: stiamo parlando di Metal Gear Solid: Peace Walker, Ghost Recon: Future Soldier e Axel & Pixel.