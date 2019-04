Xbox One: mini tastiera virtuale e riavvio nel nuovo aggiornamento

Microsoft ha appena svelato tutti i dettagli sull'aggiornamento di sistema del mese di aprile 2019 per tutti i modelli di Xbox One, il quale approderà sulle console nel corso della giornata odierna.

Aggiornando il firmware della console Microsoft avrete accesso ad una serie di funzionalità aggiuntive tra le quali troviamo anche:

Possibilità di accedere ai progressi delle Xbox Game Pass Quest direttamente dalla dashboard

Presenza di una tastiera virtuale dalle dimensioni ridotte che vi permetterà di comunicare più agilmente con i vostri amici e di inserire più velocemente i codici da riscattare

Aggiunta della voce "Riavvia Console" nel menu che si attiva tenendo premuto il tasto centrale del controller Xbox, in modo da riavviare velocemente la console

Quando si prova ad installare un gioco senza avere a disposizione abbastanza memoria d'archiviazione, il sistema vi porterà alla vostra libreria per decidere immediatamente quale gioco eliminare per liberare spazio

I possessori di Xbox Media Remote possono ora riprogrammare il tasto OneGuide per permettergli di lanciare un'altra applicazione multimediale al posto di OneGuide

Vi ricordiamo che questo aggiornamento non è l'unica novità di Microsoft delle ultime ore, dal momento che proprio ieri sera è stata annunciata la tanto vociferata Xbox One S All-Digital, in arrivo anche in Italia. Sapevate inoltre che tra i titoli retrocompatibili su Xbox One e Xbox One X ci sono ora Ninja Gaiden II e Fable?