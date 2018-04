Xbox One: Morrowind e Destroy All Humans presto tra i nuovi giochi Xbox retrocompatibili?

Stando alle informazioni trapelate sul sito ufficiale Xbox, nella giornata di oggi dovrebbero arrivare 5 nuovi titoli Xbox Originals retrocompatibili su Xbox One. Tra questi ci sarebbero The Elder Scrolls III: Morrowind e Destroy All Humans.

Come preannunciato da Microsoft stessa, nel nuovo episodio di Inside Xbox programmato per le 00:30 di questa notte verranno rivelate diverse news sul fronte retrocompatibilità, con l'arrivo di nuovi titoli Xbox Originals su Xbox One. Al momento l'identità dei giochi in questione non è stata svelata, ma un indizio piuttosto significativo potrebbe arrivare dal sito ufficiale Xbox, dove sono trapelati 5 nuovi titoli Xbox Originals per Xbox One in arrivo il 10 aprile (vale a dire oggi). Ve li elenchiamo di seguito:

The Elder Scrolls III: Morrowind

Destroy All Humans!

Full Spectrum Warrior

MX Unleashed

Panzer Elite Action

Se la notizia dovesse rivelarsi vera, dunque, 5 nuovi classici per Xbox diventeranno retrocompatibili su Xbox One a partire dalle prossime ore, permettendo agli utenti della nuova console Microsoft di recuperare alcune perle del passato. Da questa lista spicca sicuramente The Elder Scrolls III: Morrowind, uno dei capitoli più amati della serie che ha poi fatto da apripista a Oblivion e Skyrim. Sareste felici di poter recuperare i suddetti titoli su Xbox One? Per scoprirlo non rimane che attendere il nuovo episodio di Inside Xbox.