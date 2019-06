Su Xbox One non arriveranno più titoli retrocompatibili

Nelle scorse ore Microsoft ha annunciato 23 nuovi titoli retrocompatibili che saranno aggiunti al catalogo di Xbox One, insieme all'arrivo di 8 titoli Xbox One X Enhanced. In un post sul blog, il colosso di Redmond ha però spiegato che saranno gli ultimi giochi per i quali sarà aggiunta la retrocompatibilità.

Microsoft ha infatti bisogno di concentrarsi sullo sviluppo di Project Scarlett, che pure sarà retrocompatibile, anche se al momento non è ancora chiaro in che modo. È stato infatti confermato che Project Scarlett sarà dotata di supporto ottico, per cui potrebbe addirittura essere preservata la compatibilità attraverso i dischi originali stessi, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi.

Phil Spencer ha annunciato durante l'Inside Xbox in occasione dell'E3, che con la nuova console Microsoft sarà possibile giocare ai titoli di tutte e quattro le generazioni di Xbox.

"Stiamo concentrandoci sul futuro della compatibilità" si legge nel post del blog. "Quattro anni dopo, la compatibilità rimane una priorità per Xbox, per la nostra community, e per i nostri sviluppatori e i loro giochi, e preservare la forma d'arte del videogioco è parte del nostro DNA".

Per il momento dunque non possiamo far altro che aspettare, ma la retrocompatibilità rimarrà una delle caratteristiche di cui Microsoft non vorrà fare a meno.