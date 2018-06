Xbox One: le novità su Game Pass, FastStart, Adaptive Controller e MiXer

Microsoft ha annunciato diversi nuovi titoli che verranno inclusi nel catalogo Xbox Game Pass di quest'anno, tra cui Forza Horizon 4, Fallout 4, Tom Clancy’s The Division, e The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited, oltre a diversi nuovi giochi ID@Xbox.

Per migliorare ulteriormente i giochi digitali, sono state introdotte diverse innovazioni tra cui FastStart, una novità del Machine Learning Team di Microsoft, oltre a progetti del Gaming Cloud Team di Microsoft per lo sviluppo di un servizio di streaming di gioco che promuove esperienze di gioco su qualsiasi dispositivo, con qualità pari a quella della console.



"Siamo entusiasti dell'impatto positivo di Xbox Game Pass nell'ecosistema dei giochi: l'aumento nel numero di titoli giocati è stato quasi del 40% e l'aumento delle ore di gioco vicino al 20%", ha dichiarato Mike Nichols, Chief Marketing Officer della divisione Gaming di Microsoft. "Con la massima libertà di esplorare e riprodurre oltre 100 titoli straordinari, Xbox Game Pass offre un valore di gioco incredibile ai nostri abbonati".

Xbox Game Pass

Il catalogo Xbox Game Pass continua ad ampliarsi, grazie a nuovi grandi titoli disponibili per i membri a partire da oggi, tra cui Fallout 4, The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited e Tom Clancy’s The Division. Sono stati annunciati anche molti titoli degni di nota nell'ambito del programma ID@Xbox, presto disponibili in Xbox Game Pass nel corso dell'anno in concomitanza con il debutto su Xbox One. Tra questi, Warhammer: Vermintide 2, Ashen, Afterparty e Phoenix Point, oltre a campioni di incassi delle nostre serie migliori come Forza Horizon 4, Crackdown 3, Gears 5 e Halo: The Master Chief Collection, che verranno rilasciati nel corso del 2018 e successivamente.

FastStart (Xbox One)

Con FastStart, ora è possibile immergersi nel gioco al doppio della velocità e iniziare a giocare dopo avere scaricato anche solo una parte del titolo. FastStart identifica i file necessari per l'avvio del gioco e assegna ad essi priorità di download, in questo modo è possibile iniziare a giocare immediatamente con massima fedeltà, mentre il resto dei file viene scaricato in background. È sufficiente individuare il titolo abilitato per FastStart con cui si desidera giocare, fare clic sul collegamento di download e la console si occuperà di tutto il resto. È facilissimo.

Xbox Adaptive Controller (Xbox One, Windows 10)

A partire dalle ore 18.00 CET dell'11 giugno, in alcuni mercati selezionati sarà possibile prenotare l'innovativo Xbox Adaptive Controller primo del suo genere, progettato per giocatori con mobilità ridotta. Disponibile in esclusiva tramite Microsoft Store al prezzo di 99,99 dollari, l'ultima novità della famiglia di dispositivi e controller Xbox è progettata per offrire la massima flessibilità, con la possibilità di definire una configurazione ottimale in base alle esigenze, grazie a funzionalità Plug and Play, estensibili e convenienti.

Mixer

Il servizio di live streaming di Microsoft, registra una continua crescita, con il raddoppio del pubblico in soli sei mesi, raggiungendo oltre 20 milioni di persone. Questa crescita è per la maggior parte dovuta agli utenti mobile.