Xbox One: nuova dashboard con interfaccia ridisegnata, download disponibile ora

Microsoft ha iniziato il rollout del nuovo aggiornamento per Xbox One: questo update aggiorna il sistema operativo alla versione 10.0.18363.9135 e introduce tantissime novità estetiche e funzionali.

La prima e più importante è legata ad un profondo redesign della dashboard, con una nuova organizzazione dei contenuti della schermata Home, che appare ora maggiormente personalizzabile e ancora più intuitiva rispetto al passato. Il menu Giochi e App offre nuove possibilità di personalizzazione, inoltre viene aggiunta l'opzione Installazione Selettiva per i giochi Game Pass.

Migliora anche il sistema di gestione e visualizzazione delle notifiche, con la possibilità di spostare queste ultimo in un punto dello schermo a scelta tra sei diverse posizioni. Migliorata infine la gestione dello spazio libero, con il sistema che si occuperà di consigliare i contenuti da cancellare in caso di hard disk pieno. Infine è ora possibile espellere i dischi dal menu di sistema senza il bisogno di premere il tasto Eject fisico.

Il nuovo aggiornamento per Xbox One è disponibile per il download da oggi, il rollout è appena iniziato e Microsoft fa sapere che il processo terminerà nel corso della settimana, dunque non tutti gli utenti riceveranno l'update nello stesso momento, questo per evitare di intasare i server e rallentare la velocità dei download.