Xbox One: il nuovo aggiornamento aggiungerà il tasto 'Sorprendimi', ecco di cosa si tratta

Nell'impaziente attesa che l'X019 Fan Fest di Londra sveli le importanti sorprese promesseci dalla divisione Xbox di Microsoft, gli utenti del Programma Preview di Xbox One e Xbox One X anticipano una delle prossime novità che saranno introdotte con il futuro update della console verdecrociata della casa di Redmond.

Stando a quanto descritto dagli utenti della community di Reddit che fanno parte del programma di Microsoft dedicato ai test sugli aggiornamenti del software di sistema di Xbox One, il colosso tecnologico statunitense intende modificare la dashboard della console per implementare il tasto "Sorprendimi".

Collocata direttamente all'interno dell'interfaccia di gestione dei propri giochi in catalogo, il nuovo tasto "Sorprendimi" dovrebbe svolgere delle funzioni analoghe a quelle del pulsante "Mi Sento Fortunato" di Google: una volta cliccato, la console andrà infatti a consigliarci l'installazione di un videogioco del catalogo di Xbox Game Pass sulla base delle nostre preferenze e dei titoli già presenti nella nostra ludoteca.

Il tasto "Sorprendimi" dovrebbe essere particolarmente utile per gli utenti che hanno deciso di abbonarsi da poco a Xbox Game Pass, fornendo loro un valido aiuto per scoprire i giochi più adatti ai propri gusti. Con questa mossa, Microsoft sembra perciò rispondere indirettamente ai quesiti sollevati di recente da Mat Piscatella di NPD e da altri addetti al settore che ci hanno messo in guardia dai rischi dei servizi in abbonamento, su tutti quello legato alla svalutazione dei videogiochi dovuta alla sovrabbondanza di titoli accessibili e, quindi, all'impossibilità per gli iscritti di districarsi in una simile giungla contenutistica.