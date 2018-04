Xbox One: i nuovi avatar di Microsoft tornano a mostrarsi in un filmato emerso online

Microsoft è al lavoro sui nuovi avatar Xbox da diversi mesi ormai, tuttavia non abbiamo avuto molte occasioni di osservarli, almeno fino a oggi. Qualche ora fa è infatti emerso online un filmato della durata di circa due minuti in cui ci vengono mostrate alcune delle novità in arrivo.

A quanto pare, Microsoft offrirà un'ampia gamma di personalizzazioni per gli avatar: come anticipato anche in un trailer pubblicato qualche mese fa, saranno presenti costumi colorati, sedie a rotella, protesi, skateboard, motociclette e così via. L'editor permetterà inoltre di modificare il corpo, il viso, i capelli, il trucco, gli arti e perfino le unghie del nostro avatar Xbox, con colori personalizzabili per tutte le opzioni. Microsoft non introdurrà novità per gli avatar esistenti, dal momento che il nuovo sistema è sviluppato con l'engine Unity, tuttavia sarà possibile importare il proprio alter ego virtuale all'interno del nuovo sistema. Al momento l'azienda di Redmond non ha ancora rivelato la data di lancio dei nuovi avatar Xbox, anche se il mese scorso la redazione di The Verge aveva affermato che sarebbero arrivati ad aprile. L'uscita, dunque, potrebbe essere più vicina di quanto crediamo. A ogni modo, restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti. Cosa ne pensate del nuovo sistema di avatar di Microsoft?